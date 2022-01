Stürmer-Tag in der Liga: Kara, Monschein und ein Top-Talent wechseln

Der Donnerstag ist der Stürmer-Tag. Gleich mehrere Bundesligisten haben heute einen Wechsel eines Angreifers zu verkünden, haben das bereits getan oder bereiten eine offizielle Meldung vor.

Nur noch wenige Stunden kann es bis zur Verabschiedung von Ercan Kara durch Rapid dauern. Die Hütteldorfer haben bereits vergangene Woche eine Einigung mit Orlando über die Ablöse erzielt.

Video als Ankündigung

Der Teamstürmer musste aber natürlich vor Ort seinen Medizincheck erledigen, ist am Dienstag in die USA geflogen und hat am Mittwoch ein erstes kurzes Video mit seinem neuen Klub aufgenommen.

Kara ist von hinten mit dem Trikot mit der Nummer 9 auf dem Weg ins Stadion zu sehen. Orlando kündigte in der Nacht weitere News an, wegen der Zeitverschiebung in Florida wird es wohl am Nachmittag mitteleuropäischer Zeit so weit sein.