"Ritt auf scharfer Rasierklinge": Rapid atmet nach 2:1-Sieg auf

Rapids letztes Aufgebot hat die Hoffnungen der Wiener auf den zweiten Platz in der Bundesliga am Leben gehalten. Dank dem glücklichen 2:1-Erfolg gegen den in der Meistergruppe schwächelnden WAC blieb samt Vorstoß auf Rang drei der Zweite Sturm Graz in Sichtweite. Das war aufgrund der Personalprobleme alles andere als selbstverständlich. Viele junge Akteure nutzten ihre Chance, zudem präsentierte sich Rückkehrer Christopher Dibon als wichtige Abwehrsäule.