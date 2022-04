Bundesliga live: So steht es bei Sturm Graz gegen Austria Wien

Austria Wien schaffte es dank der letzten vier Siege im Grunddurchgang noch in die Top 6. Auch in den vergangenen sieben Bundesligaspielen blieben die Veilchen mit fünf Siegen und zwei Unentschieden in diesem Kalenderjahr noch ungeschlagen.

Hält diese Serie, könnten die Wiener einen 37 Jahre alten Vereinsrekord einstellen. 1985 (6 Siege und 2 Unentschieden) war die Austria zum letzten Mal in den ersten acht Bundesligaspielen des Kalenderjahres ungeschlagen.