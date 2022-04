Ex-Goalie Berger über Corona in China: "Es herrscht Alarmstufe Rot"

Neuerliche Ankunft in China bedeutete neuerliche Quarantäne. Als Berger am ersten von 21 Tagen den Balkon zu Gymnastik nützte, pfiff man ihn sofort zurück. Täglich bot man via Telefon psychologische Hilfe an. Berger lehnte dankend ab. Vom Krieg in der Ukraine bekam er ohnehin nichts mit. Das Internet des Quarantäne-Hotels streikte. In den dort empfangbaren zig chinesischen TV-Sendern herrschte hinsichtlich Ukraine Mattscheibe. So, als wäre Wladimir Putin der Programmdirektor gewesen.