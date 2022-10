"Sommermärchen-Verfahren" rund um die WM 2006 eingestellt

Das Landgericht Frankfurt am Main stellte das Verfahren in der Sommermärchen-Affäre rund um die Fußball-WM 2006 gegen die früheren DFB-Funktionäre Horst R. Schmidt, Theo Zwanziger und Wolfgang Niersbach ein. Das bestätigte die Frankfurter Staatsanwaltschaft am Montag. Zuvor war im Vorjahr bereits ein Prozess in der Schweiz gescheitert.

Im Kern ging es um eine Zahlung in Höhe von 6,7 Millionen Euro des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) über den Weltverband FIFA an den inzwischen gestorbenen Unternehmer Robert Louis-Dreyfus. Das Geld wurde als Beitrag für eine Gala zur WM 2006 deklariert, die nie stattfand. Im Jahr 2002 hatte WM-Organisationschef Franz Beckenbauer ein Darlehen von Louis-Dreyfus in gleicher Höhe erhalten, das letztendlich auf Konten des einstigen FIFA-Finanzfunktionärs Mohamed bin Hammam verschwand. Wofür, ist bis heute noch unklar.