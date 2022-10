Pressestimmen nach dem Mexiko-GP: "Das ödeste Rennen des Jahres"

Großbritannien:

The Sun: „Max Verstappen fährt souverän den Sieg beim Großen Preis von Mexiko der Formel 1 ein und Lewis Hamilton verpasst als Zweiter seinen ersten Saisonsieg“

Daily Mail: „Max Verstappen gewann den Großen Preis von Mexiko, eine taktische Schlacht, das ödeste Rennen des Jahres, ein Triumph der Geschwindigkeit und der Strategie von Red Bull, ein persönlicher Meilenstein für den besten Fahrer der Welt und mehr Schmerz für Lewis Hamilton.“

The Guardian: „Ganz wie ein Mann auf dem Höhepunkt seines Schaffens kam Max Verstappen kaum ins Schwitzen, als er seinen Namen in die Formel-1-Rekordbücher eintrug. Nachdem er aus seinem Fahrzeug stieg, wirkte er sorglos und gelassen - als ob er gerade eine Spritztour ans Meer an einem Sonntagnachmittag genossen hätte. Ein Bild, das seine Saison zusammenfassen könnte.“