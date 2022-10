Formel-1-Star Max Verstappen holt in Mexiko den Sieg-Rekord

Mit einer ungefĂ€hrdeten Fahrt von der Poleposition aus gewann Max Verstappen den Großen Preis von Mexiko. Es war der 34. Sieg des NiederlĂ€nders und der 14. in dieser Saison.

Damit brach der zweifache Weltmeister den bisherigen Rekord, gehalten von Michael Schumacher und Sebastian Vettel. ServusTV-Experte Nico HĂŒlkenberg sprach von einer „Sonntagsfahrt“ fĂŒr den 25-JĂ€hrigen. "Was fĂŒr ein fantastisches Rennen!", bedankte sich Verstappen am Funk. "14 Siege in einer Saison und ein doppeltes Podium. Danke, Leute!"