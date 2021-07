Scharfe Kritik an Londoner Polizei nach Wembley-Krawallen

Nach den Ausschreitungen rund um das EM-Finale im Wembley-Stadion ist die Londoner Polizei scharf in die Kritik geraten. Kabinettsmitglieder und der Fußballverband FA würden der Polizei vorwerfen, das Stadion im Nordwesten der britischen Hauptstadt nicht gut genug abgeschirmt zu haben, berichtete die Zeitung The Times am Mittwoch.

Zudem sei die Verwunderung groß, warum die Polizei die Partie zwischen England und Italien nicht als Hochrisikospiel eingestuft habe. "Es gab Fehler, und wir müssen prüfen, wo die Fehler lagen", sagte Bürgermeister Sadiq Khan dem Sender BBC Radio 4.