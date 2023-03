Bundesliga: Salzburgs Rekord lässt den Sturm-Lauf verblassen

Es gibt tatsächlich Ligen, in denen Sturm mit dem aktuellen Punkteschnitt von 2,14 vorne wäre – etwa in der Schweiz. In Deutschland würde es fast reichen: Die Bayern halten bei einem Schnitt von 2,17 Zählern. Salzburg hat am Sonntag den eigenen Höchstwert aus der Saison 2018/’19 (52 Punkte) überboten. Obwohl unter Trainer Matthias Jaissle nicht so spektakulär wie früher gespielt wird, ist die Chance auf einen neuen Höchstwert nach dem Grunddurchgang groß: Am Sonntag kommt Schlusslicht Altach in die Bullen-Arena.