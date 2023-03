Keine Chance in Graz: Jetzt muss die Austria gegen Rapid zittern

Salzburg siegt in Linz

18.000 Zuschauer – im zweiten Bundesligaspiel war die neue Raiffeisen Arena zum ersten Mal so ziemlich voll. Und die, die immerhin bis zu 80 Euro für eine Matchkarte bezahlt hatten, wurden mit einem ordentlichen Bundesliga-Spiel belohnt. Wirklich freuen durften sich aber nur die mitgereisten Salzburg-Fans. Der Serienmeister gewann mit 2:0.

Während LASK-Trainer Kühbauer erneut auf Winter-Neuzugang Mustapha als Solospitze setzte, stellte Salzburg-Trainer Jaissle im Vergleich zum 4:2 bei Rapid in der Offensive komplett um. Statt dem Duo Okafor und Adamu begannen Sesko, der nach seiner Einwechslung in Hütteldorf drei Tore erzielt hatte, und Koita.

Die drei Stürmer standen in einem sehenswerten Hin und Her schon in der ersten Hälfte im Mittelpunkt. Die besten Chancen hatte Sekou Koita, doch der Stürmer aus Mali ließ zwei Topchancen aus (6., 27.).

Auch LASK-Angreifer Mustapha bewies seinen Torriecher, als er bei einer etwas schlampigen Kopfball-Rückgabe von Salzburg-Innenverteidiger Solet nur ganz knapp den Ball verfehlte.

Ein Tor war also auch nach einer torlosen ersten Hälfte nur eine Frage der Zeit. Neun Minuten sollten nach der Pause gespielt sein, bis zum ersten Mal ein Gästeteam in der neuen Arena auf der Linzer Gugl ein Treffer gelang. Nach einem Doppelpass zwischen Koita und dem Israeli Gloukh konnte der Stürmer aus Mali LASK-Keeper Schlager bezwingen (54.).

Torjäger Seiwald

Kurz danach konnte sich Salzburg-Keeper Köhn bei einer Chance von Usor auszeichnen und rettete seiner Mannschaft die knappe Führung, die in der 72. Minute unter der gütigen Mithilfe der LASK-Defensive ausgebaut werden konnte. Wie schon bei Rapid vor acht Tagen war auch in Linz Nicolas Seiwald erfolgreich. Der Mittelfeldspieler hat also nach der offiziellen Bestätigung seines Wechsels innerhalb der Konzernfamilie nach Leipzig so richtig die Lust am Toreschießen für sich entdeckt.