Austria und Rapid können heute für die Meistergruppe buchen

Der Kartenvorverkauf lässt Hoffnung aufkeimen: Die Bundesliga könnte sich über einen neuen Zuschauerrekord freuen. Seit der mit 2018/’19 vollzogenen Aufstockung von zehn auf zwölf Klubs liegt die Bestmarke bei insgesamt 56.082 Fans, die in der vergangenen Saison zu den sechs Partien der 31. Runde kamen. Und ein Fan-Ansturm dürfte bei einigen Spielen garantiert sein. Nicht nur das, die vorletzte Runde, in der alle Partien am Sonntag um 17 Uhr starten, könnte Entscheidungen bringen, wer den Sprung in die Meistergruppe schafft.