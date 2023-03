So will Real Madrid Kylian Mbappé ablösefrei nach Spanien holen

Ausstiegsklausel

Mbappé soll in seinem bis 2025 laufenden Vertrag eine Ausstiegsklausel haben, die ihm einen ablösefreien Wechsel im Sommer 2024 ermöglicht. Will Mbappé diese Klausel nutzen, muss er PSG bis zum 30. Juni informieren. Nur in diesem Fall wolle Real Madrid den Weltmeister von 2018 haben. Eine Ablöse an PSG wolle man nicht überweisen.

Zudem, so schreiben es die spanischen Medien, solle Mbappé sich öffentlich bei den Real-Fans für sein unangebrachtes Verhalten entschuldigt.