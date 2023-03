Starke Bayern werfen Messi und Mbappe aus der Champions League

Die Entscheidung nach dem 1:0-Sieg im Hinspiel? Noch nicht. Drei Minuten später konnte sich Sommer bei einem Kopfball von Sergio Ramos auszeichnen. Aus dem Spiel heraus sollte den Franzosen aber nichts gelingen, auch weil der Ex-Salzburger Upamecano in der Abwehr alles wegräumte, was ihm entgegen kam. Da waren schon eher die Bayern ihrem dritten Tor in diesem Duell näher. Joker Leroy Sane machte im Konter aber gleich mehrmals unglückliche Figur.

Besser machte es ein anderer Joker. Serge Gnabry stellte im Konter auf 2:0 (90.). Wie vor dem ersten Tor hatte der Italiener Verratti den Ball verloren. Für Paris ist wie im Vorjahr im Achtelfinale Endstation.

Milan weiter

Abschied nehmen hieß es auch für Tottenham, das 0:1 gegen Milan aus dem Hinspiel erwies sich für die Londoner als zu große Hypothek. In einem zerfahrenen Spiel blieben die zwingenden Chancen aus, eine Spur gefährlicher waren noch die „Rossoneri“, die ab der Gelb-Roten Karte für Cristian Romero in der 77. Minute in Überzahl agierten. In der 94. Minute traf Milans Divock Origi die Stange, unmittelbar davor war Harry Kanes Kopfball vom Mailänder Goalie Mike Maignan spektakulär pariert worden.