Rekordbesuch in der österreichischen Fußball-Bundesliga

In der Bundesliga fiel am Sonntagabend ein Zuschauerrekord. 63.846 Besucher kamen zu den sechs Spielen der 21. Runde. Das steht fest, nachdem am Montag auch Sturm Graz und der LASK ihre offiziellen Zahlen bekanntgegeben haben. Damit wurde die bisherige Bestmarke für eine Runde seit der Liga-Reform und Aufstockung von zehn auf zwölf Teams im Jahr 2018 übertroffen.

Diese lag laut Bundesliga-Angaben bei 58.679 Zuschauern, die im Februar 2020 - also kurz vor Beginn der Corona-Pandemie - in der 19. Runde der Saison 2019/20 in die Stadien gekommen waren.