Nach Aufregung um Nazi-Vergleich: Die BBC holt Gary Lineker zurück

Somit wurde Lineker suspendiert. Aus Protest sagten auch die ehemaligen Nationalspieler und Experten Alan Shearer und Ian Wright ihre Teilnahme an der Fußball-Sendung „Match of the Day“ ab, in der die Spiele der Premier League analysiert werden. Die Sendung am Samstag lief ohne Moderation, ohne Interviews und ohne Experten-Analysen.

Am Montag einigten sich die BBC und Lineker doch auf eine weitere Zusammenarbeit. "Nach ein paar surrealen Tagen haben wir doch einen Weg gefunden", twitterte Lineker, der sich für die "unglaubliche Unterstützung und Solidarität" bedankte.