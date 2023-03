Katar hörte offenbar Justiz-Treffen mit Infantino in der Schweiz ab

Der Leiter der Schweizer Staatsanwaltschaft führte damals Ermittlungen zu Korruption im Fußball-Weltverband und unter anderem zur umstrittenen Vergabe der WM 2022 an Katar. Das Treffen Laubers mit Infantino fand laut NZZ in einem Konferenzraum in einem Luxushotel in Bern statt, das sich seit 2009 im Eigentum des Emirats befindet. Der Raum sei zudem über denselben Gang erreichbar wie die katarische Botschaft.