Der Heimnachteil sorgt im Eishockey-Viertelfinale für Furore

Der Heimvorteil in den Play-offs der ICE Hockey League ist offensichtlich überbewertet. Sowohl in der Serie zwischen dem VSV und dem KAC, als auch zwischen Innsbruck und den Capitals gab es bei den insgesamt sechs gespielten Partien nur Auswärtssiege. Der KAC stellte mit einem dramatischen 4:3-Erfolg in Villach auf 2:1 in der Best-of-seven-Serie. Die Vienna Capitals führen nach dem 5:2 in Tirol ebenfalls mit 2:1 und empfangen die Haie am Dienstag in Wien.