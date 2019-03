Europa League: Das Wunder von Salzburg blieb aus

Drei Minuten später war es dann der polnische Teamstürmer, der jenes Auswärtstor schoss, vor dem die Salzburger so Angst hatten: Nach einem Mwepu-Fehler im Mittelfeld kam der Ball über einige Umwege zum freistehenden Milik, der spektakulär einschoss (14.).

Nach dem 0:1 war Salzburg im Koma, wurde aber von den Italienern wieder aufgeweckt: Allan beging einen fürchterlichen Fehlpass, Szoboszlai kam an den Ball und konnte Dabbur freispielen, der traf – 1:1 (25.). Nun fehlten Österreichs Serienmeister aber immer noch vier Tore, um ins Viertelfinale aufzusteigen. Und kurz danach wären es fast fünf gewesen. Denn erneut patzte die Defensive in Person von Ramalho. Ein Schuss von Ruiz ging an die Stange (28.).

Danach war aber Salzburg am Drücker, auch, weil Napoli sehr tief stand, aber trotzdem Fehler machte: Nach einer Ecke kam Onguéné ungehindert zum Kopfball, verfehlte das Tor aber doch deutlich (37.). Der Zweite der Serie A wackelte. Ein Schuss von Minamino ging am Tor vorbei (43.). Es ging mit dem 1:1 in die Pause.

Nach dem Wechsel war die flotte Partie, der aber irgendwie das gewisse Extra fehlte, ein Hin und Her – zunächst aber ohne die großen Höhepunkte in den beiden Strafräumen. Die Gäste wussten, dass die Matchuhr für sie laufen würde und taten nur mehr das Notwendigste.