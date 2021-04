Rettung oder Todesurteil? Europaweite Wut über die Super League

Selten einmal erlebte man die Spielmacher im Fußball so einig wie an diesem Dienstag: FIFA-Boss Gianni Infantino und UEFA-Präsident Aleksander Ceferin, die sich in der Vergangenheit schon öfter in den Haaren lagen, pflegen in dieser Angelegenheit den Doppelpass und attackieren den Kreis der Zwölf. „Wenn einige wählen, ihren eigenen Weg zu gehen, müssen sie mit den Konsequenzen leben“, stellte Infantino beim UEFA-Kongress in Montreux am Genfer See klar. „Die Super League widerspricht den Werten des Sports.“