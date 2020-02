Remis gegen Frankfurt: Salzburg sagt der Europa League ade

Tolle Chancen

Die Abwehr mit dem Ex-Salzburger Hinteregger, der im ersten Duell noch gesperrt gefehlt hatte, schwamm gehörig. Österreichs Meister kam zu tollen Chancen, aber nicht zum 2:0. Erst nach einigen Minuten war die Dauerbelagerung mit einer Cornerserie zu Ende. Und danach war schnell zu sehen, dass auch die neu formierte Salzburger Abwehr nicht die Qualität hat, um zu Null zu spielen.

In der 30. Minute war es soweit: Kostic enteilte Ersatz-Rechtsverteidiger Vallci. Seine Maßflanke verwertete der Portugiese Silva per Kopf. Frankfurt hatte also jenes Auswärtstor geschossen, dass auch Salzburg im Hinspiel gelungen war.