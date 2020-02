Nach historischem Europa-League-Sieg: Hammerlos für den LASK

Aus einem geschlossen starken LASK-Team hat sich Marko Raguz am Donnerstag zum "Man of the Match" für die Athletiker gekürt. Vor genau einem Jahr noch gegen Lafnitz und den FAC im Einsatz, sorgt der 21-Jährige derzeit in der Europa League für Schlagzeilen. Beim 2:0 gegen Alkmaar traf der Stürmer entscheidend, nachdem er schon in den Niederlanden die Weichen zum Achtelfinal-Aufstieg gestellt hatte.

Danach fieberte er der Auslosung am Freitag entgegen. "Es kommt ein cooler Gegner auf uns zu, wir können das genießen", wusste der Angreifer. Schlussendlich fiel das Los auf Manchester United, ein echter Kracher. Gespielt wird am 12. März auf der Gugl und am 19. März auswärts.

Sollte Red Bull Salzburg am heutigen Abend (18.00 Uhr, im KURIER-Liveticker) die 1:4-Hinspielniederlage gegen Eintracht Frankfurt noch wettmachen können, würden sie in der nächsten Runde auf den FC Basel treffen.