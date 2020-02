Nach "Gebt's Gas"-Aufreger: Salzburg-Fans setzten Zeichen

Beim Rückspiel in Salzburg am Freitag-Abend distanzierten sich nun auch die heimischen Fans ausdrücklich von der Störaktion. "Die Fanszene des FC Salzburg will sich ganz klar von diesen Vorkommnissen distanzieren und ein entsprechendes Zeichen setzen", wurde verlautbart.

In der 33. Minute hissten die Zuschauer zwei Banner auf denen "Keine Akzeptanz für Intoleranz" und "Wir schweigen für Hanau! #notoracism" zu lesen war. Für eine Minute wurde die Unterstützung vollständig eingestellt.