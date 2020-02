"Nazis raus": Frankfurt-Fans reagierten auf "Gebt's Gas"-Ruf

Red Bull Salzburg befindet sich in einer ungewohnt schwierigen Phase. Nach zwei Niederlagen in Folge sind sowohl die Tabellenführung in der Fußball-Bundesliga als auch das Gros der Aufstiegschancen in der Europa League dahin. Kleine Hoffnungen machen sich die Bullen nach der 1:4-Pleite am Donnerstag bei Eintracht Frankfurt vor dem Rückspiel nächste Woche aber noch.

Dazu kam noch eine unschöne Szene auf den Zuschauerrängen, die mit 47.000 Besuchern gefüllt waren. Vor Anpfiff des Spiels gedachten die beiden Mannschaften den Opfern des Attentats von Hanau. Doch in die Stille hinein war, wie ein Video (ab Minute 2:05) zeigt, ein lautes "Gebts Gas" zu hören. Der Ruf soll Berichten zufolge aus dem Salzburg-Sektor gekommen sein.