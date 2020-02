1:4! Warum Salzburg in Frankfurt in ein Debakel schlitterte

Ratlosigkeit

„Ich weiß nicht, warum die Leistung so schlecht gewesen ist." Wenn ein Trainer nach einem Spiel so eine Aussage tätigt, ist das ein Zeichen, dass Feuer am Dach ist. Jesse Marsch wirkte in der Pressekonferenz nach dem Hinspiel im Europa-League-Sechzehntelfinale richtig ratlos. Der US-Amerikaner wird mit seiner Mannschaft aber schnell wieder die Spur finden müssen. In der Bundesliga gibt es mit dem LASK einen mehr als ernstzunehmenden Gegner, der noch dazu Anfang März im Cup-Semifinale in der Red-Bull-Arena gastiert. Und eine Saison ohne Titel wäre bei den Ansprüchen der Salzburger eine mittlere Katastrophe.