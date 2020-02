Nach Salzburg-Debakel in Frankfurt: „Wir müssen Klartext reden“

Salzburg-Trainer Jesse Marsch war nach dem Debakel in Frankfurt die Enttäuschung anzumerken: „Ich weiß nicht, warum die Leistung so schlecht gewesen ist. Wir haben nicht mutig gespielt, ohne Selbstvertrauen. Die Einstellung hat gefehlt gegen einen guten Gegner. Das Wichtigste ist in diesem Moment, dass wir Männer brauchen. Der Treffer von Hwang gibt uns ein bisschen Hoffnung“, meinte der Amerikaner nach seiner höchsten Niederlage als Salzburg-Trainer.