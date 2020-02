Europa League: Salzburg ging in Frankfurt unter

Auch danach gab es kein Aufbäumen. Frankfurt hatte eine tolle Chance nach der anderen, scheiterte aber an der eigenen Fahrlässigkeit oder an Keeper Stankovic, dem einzigen Salzburger in Normalform. Dafür kamen die Gäste wie aus dem Nichts zu einem Auswärtstor: Sow hatte Ulmer im Strafraum gefoult, Hwang verwertete den Elfmeter sicher. Der Koreaner verhinderte mit dem 1:4 die höchste Auswärtsniederlage der Salzburger im Europacup in der Ära Red Bull.