Europa League: LASK vergibt in Alkmaar im Finish den Sieg

Der LASK ist das Team der Stunde in Österreich. In der heimischen Liga haben die Linzer die Tabellenführung von Salzburg übernommen, im Europacup fühlt sich das Team von Trainer Valerién Ismaël unverändert wohl. Im Hinspiel des Sechzehntelfinales spielte man in Alkmaar mehr als eine Stunde lang sehr gut, musste sich am Ende aber „nur“ mit einem 1:1 begnügen, weil die Niederländer spät durch einen Elfmeter ausglichen.

Dennoch bedeutet dieses Remis für den LASK eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel in einer Woche auf der Linzer Gugl. Der Einzug ins Achtelfinale befindet sich im Bereich des Möglichen.