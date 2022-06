Reibebaum Nations League: Wie sinnvoll sind 4 Partien in 11 Tagen?

Es war ein turbulenter und intensiver Juni für die Nationalmannschaften. Innerhalb von nur elf Tagen mussten nach einer kräftezehrenden Saison noch vier Partien im Rahmen der Nations League absolviert werden. Macht das Sinn?

Pro

Selbstverständlich ist dieses intensive Programm mit vier Partien in nur elf Tagen am Ende einer Saison für alle Beteiligten mehr als nur anstrengend. Doch darf man bei all der berechtigten Kritik nicht vergessen, dass aufgrund der Winter-WM in Katar der komplette Terminkalender im internationalen Fußball durcheinandergewirbelt wurde.