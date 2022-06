Janko über die neue ÖFB-Ära: "Rangnicks Philosophie wurde angenommen"

Für die kurze Zeit, die vor den Spielen blieb, hat das sensationell gut funktioniert. Ich hätte nicht erwartet, dass dies so schnell in dieser Form möglich sein wird. Natürlich kann man darauf verweisen, dass bei einem Turnier wie einer EM oder WM auch ein zwischendurch ökonomischer Stil mit mehr Ballbesitzphasen hilfreich sein wird, um Kräfte zu sparen. Doch das sehe ich als nächsten Schritt einer Entwicklung, der vielleicht auch etwas leichter zu vermitteln ist als dieser Stil, immer zu 100 Prozent am Anschlag zu agieren.