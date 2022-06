Arnautovic bis Lazaro: Die Aufsteiger und Sitzenbleiber im ÖFB-Team

Hinzu kam aber doch der eine oder andere, der seine Chance genutzt hat. Gernot Trauner zum Beispiel. Der Feyenoord-Legionär war von Foda die meiste Zeit ignoriert worden und in den jüngsten vier Partien drei Mal über die volle Zeit im Einsatz. Und jedes Mal, auch beim 0:2 am Montag in Kopenhagen, zählte der 30-Jährige zu den besten ÖFB-Kickern.