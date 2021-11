Salzburg nach Pleite in Klagenfurt: "Pfeifen aus den letzten Löchern"

"Lied der letzten Wochen"

Und offensiv blieb man einmal mehr vieles schuldig, was einen noch im Oktober ausgezeichnet hatte. "Das tut sehr weh", erklärte Goalgetter Karim Adeyemi zur Niederlage, bei der man fast zum dritten Mal in Folge ohne Tor geblieben wäre. Erst der späte Anschlusstreffer von Rasmus Kristensen (91.) konnte das verhindern. "Wir haben es o.k. gemacht. Neun von zehnmal gewinnen wir dieses Spiel. Aber insgesamt müssen wir es sicher besser machen. Es geht weiter", versuchte sich der dänische Dauerbrenner ebenfalls in Ruhe. Und auch er wies nach seiner 25. Saisonpartie aber auf die "brutal vielen" Spiele hin.

Für Jaissle kam auch die Ineffektivität seiner spielerisch dominanten Truppe (70 Prozent Ballbesitz) nicht ganz überraschend. "Es so ein bisschen das Lied der letzten Wochen: Dass wir die Chancen nicht genutzt haben", meinte der Deutsche. "Leider waren wir nicht konsequent und beharrlich genug, vor allem im letzten Drittel." Dass man nach gutem Start samt vergebenen Möglichkeiten "anfängt zu hadern" und "nicht mehr die letzte Überzeugung" an den Tag legt, sei "auch normal für so eine junge Truppe", sagte Jaissle. "Ich werde das nüchtern und sachlich analysieren. Das habe ich im Erfolgsfall gemacht. Und jetzt, wo es uns einen Tick schwerer fällt, mache ich es genauso."