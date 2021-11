1:2 bei Peter Pacults Klagenfurter: Erste Pleite für Salzburg

Wenn es kälter wird, geht auch die Leistungskurve von Salzburg nach unten. Nach regelmäßig überragenden Hinrunden darf die Bundesliga-Konkurrenz im Herbst dann öfters punkten. So sah es auch in Klagenfurt aus. Die Austria setzte den Bullen bereits vor der Pause zu, am Ende gab es die Sensation. Trainer Peter Pacult bleibt zu Hause nicht nur ungeschlagen, sondern schafft sogar einen 2:1-Sieg. Nach Remis gegen Altach, Ried und Admira war es gegen den Aufsteiger die erste Pleite der Salzburger in Runde 16.

Die Gäste waren noch jünger aufgestellt als sonst. Alleine der Wechsel links hinten von Ulmer, 36, zu Guindo, 19, drückte den Schnitt ordentlich. Dazu bekam Fünf-Millionen-Verteidiger Piatkowski, 21, wieder mal eine Chance, weil Wöber kurzfristig w.o. geben musste.

Stammkraft Aaronson, auch erst 21, hatte die erste Chance des Meisters. Tormann Menzel hielt – so wie auf der Gegenseite Goalie Köhn gegen Rieder (16.).

Die Gäste blieben dominant, wurden aber nachlässig. Solet, aggressiv angegangen von Cvetko, verlor den Ball, Pink sah im Rückraum einen mitgesprinteten Kollegen und fand ihn – Turgay Gemicibasi traf ins Eck zum 1:0. Schiedsrichter Grobelnik und der VAR hielten von den Salzburger „Foul“-Rufen im leeren Stadion nicht viel (30.).