Peter Pacult über Fußball, Fehler und Fans: "Rapid war das Größte"

Pacult genießt die Ruhe: „Ich habe – hauptsächlich wegen Corona – noch nie so wenig Kontakt mit Journalisten gehabt. Im Nachhinein gesehen war das auch gut so: Sonst wäre vielleicht Unruhe entstanden, als es so ausgesehen hat, dass wir den Aufstieg nicht schaffen.“

Kultig wurde jene Pressekonferenz, in der sich der Bier-Liebhaber beim Hinsetzen über die vor ihm platzierte „Hirter“-Flasche wunderte. „Alkoholfrei? Leg’ a Malbuch a no dazua“, witzelte Pacult.