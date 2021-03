Kühbauer: „Wir haben die Austria wieder am Leben gelassen“

Peter Stöger und Didi Kühbauer, die sich aufgrund ihrer gemeinsamen Vergangenheit als Spieler immer grün sind, hatten auch eine gemeinsame Sichtweise auf das Derby. Sie hatten eine ausgeglichene erste Hälfte gesehen und eine zweite, in der Rapid überlegen war. „Wenn man die 90 Minuten sieht, müssen wir mit dem Punkt zufrieden sein. Ein Sieg wäre nur glücklich zustande gekommen“, meinte Stöger.

Kühbauer haderte mit den vergebenen Chancen. „Wir haben uns heute nicht belohnt, haben zwei Punkte verloren. Ein Chancenplus war vorhanden, wir hätten zumindest ein Tor erzielen müssen.“ Sein Resümee in Erinnerung an 35 Torschüsse beim 1:1 im Herbst: „Wir haben die Austria wieder am Leben gelassen. Das ärgert mich schon.“