Stögers Austria-Zukunft: "Schauen, ob ich mich da wiederfinde"

Ein Glücksfall? Nicht unbedingt, denn die Spieler in diesem Portfolio dürften der Austria auf ihrem Weg nach oben nicht wirklich weiterhelfen können. Stöger möchte mit den nun bekannten Personen des neuen Partners Gespräche führen. „Man muss notwendige Veränderungen durchdiskutieren.“ Eile sei dabei geboten, „denn für die Austria ist es wichtig, zu wissen, wie es weitergeht“. Denn sollte Stöger den Klub im Sommer verlassen, sind die Violetten gezwungen, sich nach einem neuen Trainer umzuschauen.

Bei der Trainerdiskussion geht es nicht um Stöger allein, sondern auch um Tormanntrainer Alexander Bade, die Assistenten Gerhard Fellner und Jochen Fallmann sowie um Sportdirektor Ralf Muhr. Und um die Frage, ob sich die Austria die aktuellen Verträge auch in der Zukunft leisten will und kann. Auch in der Administration der Austria soll personell mehr Effektivität Einzug halten.