Rapid-Trainer Kühbauer: "Solange der Ball keine Maske hat"

Der LASK hat am Montag als Tabellenführer losgelegt. Am Dienstagvormittag starteten die ersten Verfolger Salzburg und Rapid mit dem Training. Bis zur entscheidenden Bundesliga-Konferenz am Freitag wird die gesamte Zwölferliga versucht haben, eine Rückkehr zum Fußball ohne echten Fußball zu schaffen.

Dann wird beschlossen, wann und wie genau die nach dem Grunddurchgang unterbrochene Saison mit Geisterspielen gerettet werden soll – sofern die Regierung auch noch grünes Licht gibt.

„Solang der Ball keine Maske hat, passt es“, sagt Rapid-Trainer Didi Kühbauer nach dem ersten Training mit fünf Sechsergruppen, aber ohne Zweikämpfe und mit jeweils zwei Meter Abstand: „Es ist ein Anfang, ich freue mich, dass wir uns endlich wieder sehen konnten. Und es macht auch Spaß.“