Alle Profis der Wiener Austria negativ auf COVID-19 getestet

Neue Normalität

Fußball-Profis sind es gewohnt, sich an Vorgaben zu halten. Doch, an solche wie sie am Montag die Spieler der Wiener Austria bekommen hatten, eher nicht. So wurde jedem Spieler die exakte Minute vorgegeben, wann er wo eintreffen solle – und damit verbunden um Pünktlichkeit, aber um kein zu frühes Kommen gebeten. Dass jeder Spieler eine Maske trug, versteht sich von selbst.



Danach ging es Schlag auf Schlag. Team-Ärztin Dr. Gudrun Sadik führte die COVID-19-Tests nach der Reihe durch. Chefcoach Christian Ilzer machte den Anfang, ehe Mannschaftskapitän Alexander Grünwald, Patrick Pentz und Co. folgten.

Doch damit alleine war es nicht getan, denn im Anschluss konnte die Mannschaft auch noch umfangreiche Antikörpertests durchführen. „Es kann beispielsweise vorkommen, dass in der Bevölkerung manche Personen die Krankheit schon durchgemacht haben, ohne es zu merken – und damit Antikörper aufgebaut haben. Damit können sie das Virus nun weder bekommen noch weitergeben. Auch das kann bei der Trainingsplanung helfen“, erklärt der Neurologe Zifko.



„Wir konnten damit binnen sieben Minuten und mit 96-prozentiger Sicherheit feststellen, ob Spieler Antikörper in sich haben“, erklärt Zifko, ein langjähriger Austria-Fan. „Damit es staatlich umsetzbar und von Laboren angewendet werden kann, benötigt es eine Genauigkeit von 98 Prozent.“