Rapid-Trainer Barisic sah gegen Sturm auch "positive Aspekte"

Rapid-Trainer Zoran Barisic hat sich den Tag der Bekanntgabe seiner Vertragsunterzeichnung bis 2025 nicht mit einem Erfolgserlebnis veredelt. Acht Ligaspiele in Serie ist Rapid gegen den Rivalen Sturm Graz bereits sieglos. Barisic sah bei der in der Nachspielzeit eingehandelten 0:1-Niederlage am Freitagabend in Graz aber auch „viele positive Aspekte“, die man mitnehmen könne. „Der Weg stimmt“, meinte der Wiener nach dem Frühjahrsauftakt in der Fußball-Bundesliga.

Fünf Runden sind für Rapid bis zur Ligateilung in Meister- und Qualifikationsgruppe noch zu absolvieren. Der Vorsprung der Hütteldorfer, die als Tabellenvierter überwintert haben, auf die Verfolger im Kampf um die Top sechs wird an diesem Wochenende schmelzen. Barisic strich aber vor allem hervor, dass man mit dem Tabellenzweiten Sturm auswärts „auf Augenhöhe“ agierte. „Wir haben ein gutes Gesicht gezeigt, konnten Paroli bieten. Das Spiel sollte Selbstvertrauen geben, aber es hat sich auch gezeigt, dass wir in allen Phasen des Spiels die Antennen ausfahren müssen.“