In letzter Minute: Sturm gewinnt den Frühjahrsauftakt gegen Rapid

Ausverkauft! So kann das Bundesliga-Jahr beginnen. Und, wenn sich Sturm und Rapid gegenüberstehen, tut sich bekanntlich eh immer was. In diesem Fall erst in der Nachspielzeit, da sorgte David Affengruber für Sturms ersten Sieg in einem Frühjahrsauftaktspiel seit 2012.

Vielleicht hatte man bei der Trainerfindung im Oktober schon an dieses Match gedacht – denn Zoran Barisic war als Trainer seit neun Spielen gegen Sturm ungeschlagen. Zumindest wird Barisic noch öfter in der grünen Wäsch’ gegen Sturm auf der Bank sitzen, er bekam einen Trainervertrag bis 2025 und startete damit auch offiziell in seiner dritte Trainer-Ära in Hütteldorf.

Verspätung

Die Stimmung war großartig, auch, wenn Dinge (Leuchtraketen) auf dem Spielfeld landeten, die dort nichts verloren hatten. Benebelt war demnach auch das Spielfeld anfangs, Schiedsrichter Altmann brach deshalb gleich wieder ab und wartete auf bessere Fernsicht.

Das Spiel begann vier Minuten später mit einer Riesenchance von Ajeti, der aber schon freien Blick aufs Tor hatte, dieses aber aus kürzester Distanz verfehlte. Rapid versteckte sich nicht, griff ebenfalls an und leistete einen Beitrag zu einer eingangs rasanten, intensiven Auseinandersetzung.