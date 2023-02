Der Bundesligastart wird für Meister Salzburg zur Kopfsache

Für Salzburg ist die Situation komplett ungewohnt. Erstmals seit 13 Jahren hat man das erste Pflichtspiel des Jahres auf nationaler Ebene verloren. Heißt: Aus dem aktuellen Kader kennen nur Andreas Ulmer (zuletzt nicht in der Startelf) und Alexander Walke (dritter Tormann) diese Situation. Auch der Trainer betrat in seinem zweiten Jahr auf der Salzburger Bank Neuland. „Wir hatten aber genug Zeit, um uns zu schütteln“, glaubt Jaissle, der in den letzten Tagen auch als Mentalcoach gefordert war. Es gab eine Besprechung mit dem gesamten Team, dazu zahlreiche Einzelgespräche. Den Spielern stand auch – wie immer – ein Sportpsychologe zur Verfügung, jeder kann selbst entscheiden, ob er ihn aufsucht. „Ich glaube, es ist so weit aufgearbeitet und die Mannschaft wird am Samstag eine Reaktion zeigen“, ist der Trainer überzeugt.