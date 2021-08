"Die neue Europa League ist die Champions League von früher"

Eine ungewöhnliche Parallele gibt es bei den Torhütern: So wie Strebinger wurde auch Schewtschenko verletzt ausgewechselt. Parallele gibt’s bei den Goalies: So wie Strebinger wurde auch Schewtschenko am Sonntag verletzt ausgewechselt. Beim Luhansk-Kapitän wird im Unterschied zum Rapidler noch auf einen Einsatz gehofft. Paul Gartler steht als Ersatz im Kasten parat.

Dauernd zu Gast

So wie beim letzten Ausflug in die Ukraine ist kein Hexenkessel zu erwarten: 2015, im dramatischen Play-off zur Champions League, empfing Donezk die Rapidler in Lwiw (Endstand 2:2). Luhansk, das ebenfalls im Kriegsgebiet im Osten zu Hause ist, übersiedelte nach Saporischschja im Süden des Landes. Von den 700.000 Einwohnern interessiert sich nur ein kleiner Teil für den Dauergast.

Routinier Schick: „Wir sind extrem fokussiert, weil erst 50 % erledigt wurden.“

Aufstiegschancen für Rapid: 90 Prozent