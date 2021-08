Rapid-Trainer Kühbauer: "Wir haben für Rudi Edlinger gespielt"

Robert Ljubicic unterliefen beim Ligadebüt viele Fehlpässe und dennoch kam der vom SKN gekommene Mittelfeldspieler am Ende auf zwei Scorerpunkte. Auf den Assist zum 1:0 folgte noch der Weitschuss zum 3:0.

Strebinger optimistisch

In der Ukraine am Donnerstag bei Luhansk will auch Richard Strebinger wieder dabei sein. Der Rapid-Tormann hatte sich bei seiner Doppelparade, als Ried zum ersten und einzigen Mal gefährlich wurde, in Minute 58 an der Schulter verletzt. „Es war wegen den Schmerzen eher eine Vorsichtsmaßnahme. Aber nach dem Spiel ist es schon viel besser geworden. Ich glaube, dass es sehr bald wieder geht“, sagt der Tormann zum KURIER.

Ried-Trainer Andreas Heraf sah zwar einen „komplett verdienten Rapid-Sieg“, ärgerte sich aber über Schiedsrichter Jäger und meinte auf Sky: „Die Rapidler hätten schon mit dem Gewehr auf uns schießen müssen, damit wir auch Freistöße bekommen.“

Ein Vergleich zum Schießen?