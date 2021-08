Warum Rapid die Transfer-Millionen für Yusuf Demir nicht anrührt

Eine heikle Frage betrifft das Legionärskontingent: Rapid beschäftigt fünf, mehr als sechs sollen es nicht werden. Zum einen wegen der Gelder aus dem Ö-Topf, zum anderen wegen negativer Erfahrungen in der Vergangenheit: Als Milan Jovanovic als Legionär Nr. 7 in der Liga oft auf der Tribüne saß, war die Stimmung in der Kabine vergiftet.

Flügel mit welchem Pass?

Da für die Transferaktien Kara und Ullmann kaum Ersatz mit österreichischem Pass zu finden ist, muss genau abgewägt werden: Wann und für welche Position kommt ein Legionär? Kann auch der neue Flügel schon Nummer 6 sein?

„Ich rechne damit, dass wir am Ende der Transferzeit sechs Legionäre im Kader haben werden“, verrät Barisic.