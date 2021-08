Der Fahrplan ins Glück: Alles neu macht der Europacup-Herbst

Salzburg hat vorgelegt, am Donnerstagabend startet ein rot-weiß-rotes Trio ins Play-off. Rapid will gegen Luhansk (21 Uhr) aus der Ukraine in die Europa League, Sturm gegen Sloweniens Meister Mura (20). Für den LASK (19) geht es gegen St. Johnstone um die Conference League.

Was ist heuer anders?

So viel wie seit der Einführung der Europa League 2009 nicht mehr. Am wenigsten hat sich in der Champions League geändert. Wer in der Top-Liga startet, bekommt Ruhm und viel Geld. Alleine als Startgeld würde Salzburg 15,64 Millionen kassieren, wenn bei Brøndby das 2:1 aus dem Hinspiel verteidigt wird.