Rückspiel in Bröndby: Salzburg stellt sich auf einen Kampf ein

Die Tür zur dritten Gruppenphase in Folge steht offen, die Ausgangsposition für das Rückspiel am Mittwoch in Dänemark ist gut, hätte aber weit besser sein können. Für Jaissle macht das keinen Unterschied: „Wir fahren dahin, um zu gewinnen.“

Allerdings warnte er seine Mannschaft auch vor dem Gegner, der in Salzburg noch sechs Stammkräfte vorgeben musste: „Sie werden ein paar Spieler zurückbekommen und es uns noch schwieriger machen.“ Auch Kapitän Andreas Ulmer stellt sich auf einen harten Kampf ein: „Es wird sicher nicht einfacher.“

Davor wartet am Samstag noch das Heimspiel gegen Klagenfurt.