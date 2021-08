Späte Erlösung gegen Bröndby: Salzburg siegt im CL-Play-off

Nach fünf Liga-Toren schrieb die Nummer 27 auch international gleich an. Den Bröndby-Kickern schien doch die Luft auszugehen, die Dänen kamen kaum noch aus der eigenen Hälfte.

Der Bullen-Express rollte jetzt so richtig. Tempo, Aggressivität – alles passte. Nur das Tor fehlte noch. Die Torschussstatistik nach einer Stunde: 18:1 – das Ergebnis lautete aber immer noch 1:1. Das blieb auch so, weil Ulmer nach verhaute (72.). Nach einem Konter dann eine Schrecksekunde – Ben Slimane traf aus der Distanz die Latte (75.). Am Ende kamen die Bullen aber doch noch zum verdienten Sieg. Aaronson traf in letzter Minute zum 2:1 (90.) und lässt Salzburg vor dem Rückspiel von der Königsklasse träumen.