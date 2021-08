Duell mit Bröndby: Fünf Gründe für Salzburgs dritten CL-Streich

Die Erfahrung: Salzburg kennt die Königsklasse

Auch wenn es für einige junge Salzburger um ihren ersten Auftritt in der Königsklasse geht – die Bullen kennen die Champions League. Sie haben in den letzten Jahren viel internationale Erfahrung gesammelt und mit ihren Auftritten immer wieder für Aufsehen gesorgt – wie zum Beispiel in Liverpool. Bröndby war erst einmal im Konzert der Großen dabei. 1998 setzte es nach einem 2:1-Auftaktsieg gegen die Bayern fünf klare Niederlagen. In der Europa League schaffte es der elffache dänische Meister noch nie in die Gruppenphase. Der größte internationale Erfolg war der Halbfinal-Einzug im UEFA-Cup, wo man 1991 am AS Rom scheiterte.

Corona positiv: Sechs Dänen in Quarantäne

Aktuell hat Bröndby auch noch mit vielen Ausfällen zu kämpfen. Gleich sechs Spieler sind positiv auf das Coronavirus getestet worden, befinden sich in Quarantäne. Für Salzburg-Trainer Jaissle nicht unbedingt ein Vorteil: „Sie haben einen Top-Kader. Sie werden die Ausfälle mit einer Jetzt-erst-recht-Mentalität auffangen.“ Zur Erinnerung: Auch der Play-off-Gegner im Vorjahr, Maccabi Tel Aviv, hatte mit Corona-Fällen zu kämpfen. Salzburg feierte zwei Siege und zog souverän in die Gruppenphase ein.