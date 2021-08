Schwerer Zusammenstoß: Götze-Bruder Felix auf der Intensivstation

Während der deutsche Weltmeister und Ex-Dortmund-Star Mario Götze seit letztem Jahr in den Niederlanden bei PSV Eindhoven aktiv ist, kickt sein jüngerer Bruder Felix nach wie vor in Deutschland. Der 23-Jährige steht bei Drittligist Kaiserslautern unter Vertrag.

Am Sonntag war sein Team beim FC Viktoria Berlin gefordert, verlor klar mit 0:4. Für einen Schockmoment sorgte allerdings Felix Götze, der in der 72. Minute bei einem Kopfball-Duell mit seinem Teamkollegen Marvin Senger zusammenstieß. Götze wurde dabei hart an der Schläfe getroffen, brach zusammen und ging zu Boden. Seine Teamkollegen kümmerten sich um ihn, brachten ihn in die stabile Seitenlage. Er wurde sofort ins Krankenhaus gebracht.