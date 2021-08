Klarer Rapid-Sieg gegen Ried, Austria erkämpft 2:2 bei Sturm Graz

Red Bull Salzburg hat auch in der 5. Runde der Bundesliga am Wochenende keinen Punkt abgegeben. Nach dem 3:1 gegen Austria Klagenfurt am Samstag führt der Titelverteidiger die Tabelle schon mit fünf Punkten Vorsprung an. Zweiter ist Sturm Graz nach einem 2:2 gegen Austria Wien am Sonntag. Die Violetten rangieren nach dem dritten Remis und weiterhin ohne Sieg am Tabellenende. Rapid gelang hingegen dank eines 3:0 gegen SV Ried der Sprung auf Platz drei.

Denn Altach (am Samstag 0:0 bei WSG Tirol) und der LASK, der sich am Sonntag daheim von Hartberg 1:1 trennte und damit auch im dritten Heimspiel ohne Erfolg blieb, gaben Punkte ab und liegen auf den Plätzen vier und sechs. Die Rieder sind Fünfte. Am Samstag hatte der WAC mit 3:0 gegen Admira den ersten Saisonsieg gefeiert.