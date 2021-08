Bundesliga live: So steht es bei Salzburg, WAC und WSG Tirol

Wenn am Samstag Red Bull Salzburg in Runde 5 der Bundesliga Austria Klagenfurt empfängt (17 Uhr), dann sind die Rollen klar verteilt. Der Meister geht gegen den Aufsteiger als haushoher Favorit ins Spiel, zumal die Salzburger mit vier Siegen und 12:2-Toren quasi lupenrein in die Saison gestartet sind. Coach Matthias Jaissle will rotieren, um einigen Spielern eine Pause zu gönnen. Auch bei den Klagenfurtern gibt es Veränderungen, jedoch aus Verletzungsgründen.